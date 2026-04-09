İran’ın Pakistan Büyükelçisi paylaşımını sildi... Zamanlama soru işaretleri doğurdu

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttükleri savaşın birinci ayı geride kalırken, sahadaki askeri tırmanış ve diplomatik trafik aynı anda hız kazanıyor. Geçici ateşkesin kırılganlığı sürerken, tarafların İslamabad’da kritik bir müzakere sürecine girmesi bekleniyor. Ancak son anda gelen bu hamle, sürecin seyrine ilişkin belirsizlikleri daha da derinleştirdi.

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emir Mukaddem, daha sonra sildiği X paylaşımında, İsrail’in ateşkesi ihlal etmesinin İran kamuoyunda şüphe yarattığını belirterek, buna rağmen İran heyetinin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in daveti üzerine bu akşam İslamabad’a gideceğini ifade etmişti. Paylaşımda ayrıca, görüşmelerin İran’ın sunduğu 10 maddelik plan temelinde yürütüleceği belirtilmişti.

Paylaşımın silinmesi, özellikle taraflar arasında gerilimin sürdüğü ve karşılıklı tehditlerin devam ettiği bir dönemde, zamanlama açısından soru işaretlerini artırdı.

Tahran ve Washington müzakerelere katılımı teyit etse de, İran heyetinin gerçekten İslamabad’a gidip gitmeyeceği konusunda şüpheler gündeme geldi.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

İran’ın İslamabad Büyükelçiliği’nden bir yetkili, paylaşımın 'bazı sorunlar nedeniyle' kaldırıldığını belirtti, ancak heyetin katılımını doğrulamaktan kaçındı.

Aynı yetkili, “Zamanlama nedeniyle bu paylaşımı yapmamamız gerekiyordu” demekle yetindi.

ABD ve İran, Pakistan arabuluculuğunda çarşamba günü iki haftalık ateşkes ilan etmişti. Bu adım, 28 Şubat’ta başlayan savaşın sona erdirilmesi için nihai bir anlaşmaya zemin hazırlamayı amaçlıyordu.

Ancak ateşkesin Lübnan’ı kapsayıp kapsamadığı konusunda taraflar arasında ciddi görüş ayrılığı bulunuyor. İslamabad ve Tahran ateşkesin Lübnan’ı da içerdiğini savunurken, Washington ve Tel Aviv bunu reddediyor.

İRAN'DAN ABD'YE NET MESAJ

İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik düzenlediği ve 'son zamanların en şiddetli saldırıları' arasında gösterilen operasyonlarda, Lübnan sivil savunmasına göre 254 kişi hayatını kaybetti, 1.165 kişi ise yaralandı. Saldırılar hem bölgede hem de uluslararası kamuoyunda sert tepkilere yol açtı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin “ya ateşkesi sürdüreceğini ya da İsrail üzerinden savaşı devam ettireceğini” belirterek iki seçeneğin aynı anda mümkün olmadığını vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da geçici ateşkes anlaşmasının üç maddesinin ihlal edildiğini öne sürerek, bunlar arasında Lübnan’ın kapsam dışı bırakılması, İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının reddedilmesi ve Tahran semalarında insansız hava araçlarının görülmesini saydı.