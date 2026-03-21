İran 'İsrail F-16'sını vurduk' dedi: İsrail'den 'hedef alındı' açıklaması geldi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.45’te İran’ın merkezi bölgelerinde tespit edilen İsrail’e ait savaş uçağının, hava savunma unsurlarınca hedef alınarak düşürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, vurulan uçağın F-16 tipi olduğu belirtilirken, olayın Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri’ne bağlı yeni nesil savunma sistemleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, İran’ın karadan havaya füze ile bir savaş uçağını hedef aldığını duyurdu.

Söz konusu gelişmenin, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın İran hava sahasına ilişkin değerlendirmelerinin ardından yaşanması dikkati çekti.

İranlı yetkililer, vurulan uçağın doğrudan isabet aldığını savunurken, daha önce de ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağının benzer şekilde düşürüldüğünü iddia etmişti.