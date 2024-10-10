İran, İsrail'e meydan okudu: 'Her türlü senaryoya hazırız...'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in, İran'a yönelik olası saldırısı karşısında ülkesinin “her türlü senaryoya hazır” olduğunu belirterek, “İsrailliler, İran'ın kararlılığını test edebilirler” dedi.

İran, İsrail'e meydan okudu: 'Her türlü senaryoya hazırız...'
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 10.10.2024 - 14:11

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in, İran'a yönelik olası saldırısı karşısında ülkesinin “her türlü senaryoya hazır” olduğunu belirtti.

Abbas Arakçi, “Her türlü senaryoya hazırız, aynı zamanda savaş ya da tırmanma peşinde değiliz. İsrailliler, İran'ın kararlılığını test edebilirler” ifadelerini kullandı.

İsrail'in, bölgedeki çatışmanın coğrafyasını genişletmeye ve Tahran'ı açık bir çatışmanın içine çekmeye çalıştığını savunan Arakçi, “Önce İsrail'in saldırısının ne olacağını göreceğiz ve buna bağlı olarak yanıtımızın niteliğini belirleyeceğiz” dedi.

Arakçi, Ortadoğu ülkelerinin İsrail tarafından bir felakete sürüklenen bölgelerinin güvenliğini sağlamak için birleşmeleri gerektiğini belirterek, “İsrail rejimi tüm bölgeyi bir felakete sürüklüyor. Bölgenin bu zorlu dönemin üstesinden gelebilmesi için ihtiyaç duyduğu şey basiret, bilgelik, cesaret ve işbirliğidir” diye konuştu. 

İran'ın, İsrail'e karşı direniş güçlerine siyasi ve diplomatik adımların ötesinde gerekli tüm desteği sağlayacağını ifade eden Arakçi, şunları kaydetti:

“Desteğimiz siyasi ve diplomatik tedbirlerle sınırlı kalmayacak, neye ihtiyaçları varsa, ne olursa olsun onlara sağlayacağız. Direniş, İsrail'e cevap verebilecek güçtedir.” 

Arakçi ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde Hamas'ı “yok etme hedefine ulaşamadığını” ve Hizbullah karşısında “Lübnan'da da aynı durumla karşılaşacağını” savundu.


Etiketler: #İran #israil

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