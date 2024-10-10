İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 3.maçında deplasmanda İsrail ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, deplasmanda Ran Ben Shimon'un ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.
İSRAİL - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bozsik Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
İSRAİL - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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