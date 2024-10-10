İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 3.maçında deplasmanda İsrail ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2024 Perşembe, 11:25
İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, deplasmanda Ran Ben Shimon'un ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.

İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSRAİL - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bozsik Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSRAİL - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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