İran, Kafkasya’da kalıcı barışın 'en etkili' yolunu açıkladı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 13:45

Güncelleme: 14.09.2023 - 13:45

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan, Ermenistanlı mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile Kafkasya’daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan’ın ABD ile ortak gerçekleştireceği askeri tatbikata değinen Abdullahiyan, söz konusu tatbikatın bölgedeki gerilim ve karmaşıklığı artıracağını söyledi.

Ermenistan’ın bölge ülkeleri ile diyalog ve işbirliğine önem vermesi gerektiğini kaydeden Abdullahiyan, “Kafkasya’da kalıcı barış için en etkili yol 3+3 formatındaki bölgesel mekanizmalardır” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise İran ile ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini belirterek, Ermenistan topraklarının İran’a yönelik bir tehdit aracı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

“SAVAŞA KARŞIYIZ”

Kafkasya’da son duruma ilişkin bir diğer açıklama ise İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebulfazl Amuyi’den geldi. Amuyi, yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin bölgede her türlü gerilim ve çatışmaya karşı olduğunu belirterek, Azerbaycan ile Ermenistan arasında herhangi bir askeri saldırı hazırlığı olmadığını söyledi.

Amuyi, “Özellikle medyada Azerbaycan’ın Ermenistan’a saldıracağı yönünde haberler yer alıyor. İran olarak her iki taraf ile de irtibat halindeyiz. Bizim elimizdeki bilgiler ışığında çok açık söylüyorum iki tarafta da herhangi bir askeri saldırı hazırlığı yok. Elbette gerekli askeri istihbarat bilgilerine sahibiz ve konuyu ciddiyetle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin Kafkasya politikasını değerlendiren Amuyi, Ermenistan ile İran sınırında herhangi bir jeopolitik değişiklik istemediklerini belirterek, "Bizim politikamız son derece açık. Savaş istemiyoruz ve sınırlarımızda bir değişiklik istemiyoruz. Sorunların ise Azerbaycan ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız. Bölge dışı aktörlerin her iki ülkeyi tahrik ederek gerilime neden olmaları kabul edilemez. Bölgesel işbirliği bu konuda güçlendirilmeli. Türkiye, Azerbaycan, İran, Rusya, Gürcistan ve Ermenistan’ın oluşturduğu 3+3 formatı bu konuda atılmış en somut adım" şeklinde konuştu.