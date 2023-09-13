İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a mesaj: Kafkasya'da hiçbir değişikliği kabul etmiyoruz

Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:32

Güncelleme: 13.09.2023 - 11:33

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aştiyani, "Bölgede hiçbir savaş meydana gelmeyecek. (Bununla birlikte) İran'ın tutumu açıktır. Bölge jeopolitiğinde hiçbir değişikliği kabul etmiyoruz" dedi.

Ülkesinin Azerbaycan ve Ermenistan'la ilişkilerine değinen Aştiyani, "Hem Azerbaycan hem de Ermenistan'la yakın ilişkilerimiz var. İkisi de bizim için önemli. Her iki ülkeyle işbirliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Aştiyani, ayrıca, geçen günlerde Azerbaycan'da düzenlenen İran-Azerbaycan Ortak Askeri Komisyonu toplantısı hakkında bilgi verdi.

İranlı Bakan, "Bu komisyonda karşılıklı işbirliği, bazı konuların müzakereleri ve işbirliğinin artırılması konuları ele alındı" dedi.

İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muhammed Ahadi, 11 Eylül'de beraberindeki askeri heyetle Bakü'de bir dizi görüşme yapmış, iki ülke arasında askeri işbirliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.