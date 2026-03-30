İran krizi iç siyaseti vurdu: Trump’a 'yalan' suçlaması

ABD’de İran politikası üzerinden yeni bir tartışma yaşanıyor.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin en kıdemli Demokrat üyesi Jim Himes, Başkan Donald Trump’ı İran’la yürütülen müzakereler konusunda “açıkça yalan söylemekle” suçladı.

Himes, CBS’te yayımlanan bir programda yaptığı açıklamada, Trump’ın geçen hafta İran’la diplomatik temas yürüttüğüne ilişkin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Trump’ın piyasadaki dalgalanmayı fark ettikten sonra bu açıklamayı yaptığını savunan Himes, “Geçen pazar piyasada finansal bir felaket olduğunu gördü ve bu açıklamayı uydurdu” dedi.

Himes, son gelişmelerin İran’ın elini güçlendirdiğini savundu.

“İranlılar artık kontrolün kendilerinde olduğunu fark etti” diyen Himes, benzin fiyatlarının galon başına 1 dolardan fazla arttığını belirtti.

Geçen hafta Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı uluslararası deniz taşımacılığına yeniden açması için süre verdiğini duyurmuştu. ABD Başkanı, taleplerin karşılanmaması halinde İran’ın enerji altyapısını “yok etmekle” tehdit etmişti.

İran ise bu uyarıya karşılık olarak Orta Doğu’daki ABD ve İsrail enerji tesislerini hedef alabileceğini açıklamıştı.

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatları hızla yükselerek varil başına 112 dolara kadar çıktı. ABD borsalarında ise düşüş sinyalleri görüldü.

Trump’ın açıklamalarının ardından kısa süreli bir toparlanma yaşansa da bu etki kalıcı olmadı.