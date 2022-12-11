İran lideri Ali Hamaney'in rejim karşıtı yeğeni Feride Muradhani'ye hapis cezası
İran lideri Ali Hamaney'in 23 Kasım'da tutuklanan yeğeni Feride Muradhani'ye daha önce verilen 15 yıl hapis cezasının, itiraz üzerine temyiz mahkemesince 3 yıla düşürülerek onaylandığı bildirildi.
Feride Muradhani'nin avukatı Muhammed Hüseyin Akasi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin, yargılama yetkisi olmayan "din adamları özel mahkemesinde" yargılandığını ve 15 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini aktardı.
Yargılamada, müvekkilini temsil yetkisinin kabul edilmediğini belirten Akasi, avukat olarak yaptığı itirazın da Muradhani’nin imzasıyla kabul edildiğini ve temyiz mahkemesinin müvekkilinin cezasını 3 yıla düşürerek onayladığını duyurdu.
Geçen yıl, İran devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin eşi Farah Pehlevi'nin de bulunduğu sanal bir toplantıya katılan Muradhani, toplantıda Farah Pehlevi’den övgüyle söz etmişti. Muradhani'nin, toplantıdan sonra Ekim 2021'de tutuklanması ise dikkati çekmişti.
Bu yıl nisanda kefaletle serbest bırakılan Muradhani, İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösterilere destek vermesinin ardından, 23 Kasım’da gelen bir mahkeme celbi sonrasında savcılığa gitmiş ve tutuklanmıştı.
Feride Muradhani'nin 23 Kasım’da tutuklanmasının ardından İran yönetimini suçlayan bir videosu yayımlanmıştı.
Videoda, İran yönetimini "dini ilkelerinin hiçbirine bağlı olmamak, güç kullanmaktan ve mümkün olan her şekilde gücünü korumaktan başka kanun ve kural tanımamakla" suçlayan Muradhani, İranlıların verdikleri özgürlük mücadelesinde yalnız bırakıldığını söylemişti.
Muradhani, baskıları nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların etkisiz olduğundan şikayet ederek, Birleşmiş Milletlerin "bu açık zulme karşı birkaç kısa ve etkisiz açıklamadan başka bir şey yapmadığını" belirtmişti.
İlgili Haberler
- İran dini lideri Hamaney: "ABD ile sorunumuzu çözecek şey fidye ödememiz"
- Hamaney'den ABD ile müzakereye ret: Sorunları çözemez
- Ayetullah Ali Hamaney: Bu kötülüklere son verilecek
- Hamaney, 'ABD ve İsrail, İran'da kombine savaş başlattı'
- İran dini lideri Hamaney: Nükleer silah peşinde değiliz
- İran lideri Hamaney, Mahsa Emini protestolarından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu
- İran'da halk ayaklandı! Hamaney ve Humeyni'nin resimleri indiriliyor!
-
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- 'Dönüş hızından elektrik üretilir'
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Özdağ'dan olay yaratacak iddia!
- HDP'li Oluç Soylu'ya ateş püskürdü
- FIFA'dan Lionel Messi'ye soruşturma
- İşte konuşulan rakamlar...
- Nüfus Müdürlüğü'nden pasaport açıklaması