Nobel Barış Ödüllü Ebadi: Mahsa Amini'nin ölümü; rejimin çöküşüne yol açacak bir devrimin süreci

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 00:23

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 01:25

İnsan hakları alanındaki faaliyetlerinden ötürü 2003 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ve 2009'dan bu yana Londra'da sürgünde yaşayan Avukat Şirin Ebadi, ülkesi İran'daki mevcut yönetime ve Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Ülkede 1979'da gerçekleştirilen İslam Devrimi'nden bu yana ülkeyi yöneten din adamlarını sert bir dille eleştiren Ebadi, hükümet karşıtı gösterilerin en güçlü ve açık sözlü destekçilerinden biri olarak öne çıkmıştı. Ebadi, "Devrim süreci, nihai hedefine ulaşıncaya kadar durmayacak bir tren gibi. Mahsa Amini'nin ölümü rejimin çöküşüne yol açacak, geri dönüşü olmayan bir devrimci süreci'' şeklinde konuştu.

Ebadi, devletin ölümcül şiddet kullanmasının sıradan İranlıların din adamlarına karşı duyduğu öfkeyi daha da derinleştireceğini zira taleplerinin giderilmediğini de ekledi.

'ÖZÜR DİLİYORUM'