Nobel Barış Ödüllü Ebadi: Mahsa Amini'nin ölümü; rejimin çöküşüne yol açacak bir devrimin süreci
İranlı Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Şirin Ebadi, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünü "rejimin çöküşüne yol açacak, geri dönüşü olmayan bir devrimci süreci'' tetiklediğini söyledi.
İnsan hakları alanındaki faaliyetlerinden ötürü 2003 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ve 2009'dan bu yana Londra'da sürgünde yaşayan Avukat Şirin Ebadi, ülkesi İran'daki mevcut yönetime ve Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Ülkede 1979'da gerçekleştirilen İslam Devrimi'nden bu yana ülkeyi yöneten din adamlarını sert bir dille eleştiren Ebadi, hükümet karşıtı gösterilerin en güçlü ve açık sözlü destekçilerinden biri olarak öne çıkmıştı. Ebadi, "Devrim süreci, nihai hedefine ulaşıncaya kadar durmayacak bir tren gibi. Mahsa Amini'nin ölümü rejimin çöküşüne yol açacak, geri dönüşü olmayan bir devrimci süreci'' şeklinde konuştu.
Ebadi, devletin ölümcül şiddet kullanmasının sıradan İranlıların din adamlarına karşı duyduğu öfkeyi daha da derinleştireceğini zira taleplerinin giderilmediğini de ekledi.
'ÖZÜR DİLİYORUM'
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 72 yaşındaki Ebadi, İranlı gençlere hitaben Telegram hesabından yayımladığı açık mektubunda, 1979'daki İran Devrimi'ne daha iyi bir gelecek için destek verdiklerini ancak yanıldıklarını belirtmişti.
İran Devrimi'ne katılan hukukçu Şirin Ebadi, devrimin 41. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı açık mektupta "Devrime destek verdiğim için özür diliyorum." ifadesini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül'de Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad Devriyesi tarafından gözaltına alınmıştı. Başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girerek, hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül 2022'de hayatını kaybetti.
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