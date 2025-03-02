İran Maliye Bakanı Hemmati görevden alındı!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:35

Güncelleme: 02.03.2025 - 15:37

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 273 milletvekilinden 182'sinin, Maliye Bakanı Abdolnasır Hemmati’yi görevden almak için oy kullandığını açıkladı. Bu karar, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hükümetinin göreve başlamasından sadece altı ay sonra alındı.

Hemmati'yi savunan Pezeşkiyan, hükümetin Batı ile zorlu bir mücadele içinde olduğunu vurguladı. Meclis’ten daha fazla birlik ve iş birliği çağrısında bulunarak, bu zorlukların üstesinden gelmek için ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

BAZI VEKİLLER SAHİP ÇIKTI

Maliye Bakanı’nın azli sürecinde, Hemmati’yi destekleyen milletvekillerinden Muhammed Kasım Osmani, enflasyonun ve döviz kurlarındaki artışın mevcut hükümet veya Meclis’in suçu olmadığını savundu.

Osmani, ekonomik istikrarsızlığa yol açan ana faktörlerden biri olarak bir önceki yönetimin bıraktığı bütçe açığını gösterdi. Ayrıca, son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin halkın güvenini sarstığını, birçok kişinin birikimlerini yabancı para birimine çevirdiğini ve bunun da riyalin değer kaybını hızlandırdığını ifade etti.

RİYAL'DEKİ SIRA DIŞI DEĞER KAYBI

İran medyasına göre bu karar, İran’ın nükleer programına ilişkin artan gerilimler ve Batı ile kötüleşen ilişkiler bağlamında alındı. İran ekonomisi, özellikle ABD’nin 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından uluslararası yaptırımlardan büyük zarar gördü.

2015 yılında, 1 dolar 32 bin riyal değerindeyken, Pezeşkiyan’ın Temmuz ayında göreve gelmesiyle birlikte bu oran 584 bin riyale kadar düştü. Son dönemde ise durum daha da kötüleşti ve Tahran’daki döviz bürolarında 1 dolar 930 bin riyalden işlem görmeye başladı.