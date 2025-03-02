ABD'li isimden PKK'ya 'savaşa devam edin' çağrısı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 11:36

Güncelleme: 02.03.2025 - 11:36

Rubin, Middle East Forum'da çıkan, "Kürtler, Türkiye'nin barış vaadine güvenmekle hata eder" başlıklı makalede, "Eğer Erdoğan gerçekten değişim istiyorsa, PKK kurucusu Öcalan'ı serbest bırakmalı ve görevden çekilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Makalesinde, 'Kürtlerin, Öcalan'ı, 'Mandela' ile kıyasladıklarını' öne süren Rubin, 'PKK'nın 40 bin kişiyi öldürdüğü iddiası, bütünüyle abartılı olabilir' dedi.

İşte, o makaleden öne çıkan kısımlar:

KÜRTLERE ÇAĞRI

"Kürtler, buna (Öcalan'ın mektubuna) inanmakla hata eder. Diplomatlar ve gazetecilerin ateşkes çağrısından duyduğu heyecan, PKK'nın kuruluşundan 40 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, örgütü ve Kürt meselesini hala tam olarak anlamadıklarını gösteriyor. Öcalan'ın rolünü ve PKK'nın yapısını yanlış anladıkları açık. PKK'nın kendini feshetmesini istemek kolay, ancak bunun yerine demokratik bir yapı oluşturulmazsa, bu imkansız olur."

ÖCALAN İLE BARZANİ'Yİ KIYASLADI

"Kürtler Öcalan'ı çoğunlukla bir kurucu lider ve filozof olarak görüyor. O, onlar için bir ilham kaynağı, ancak bir diktatör değil. Son yıllarda PKK'nın Irak Kürdistanı'nda popüler hale gelmesinin nedeni, PKK'nın demokrasi ve liyakata verdiği önemin, Mesut Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi ve Talabani ailesinin Yurtsever Birlik Partisi'ndeki otokrasi ve nepotizmle keskin bir tezat oluşturmasıdır."

"Unutmayın ki, Erdoğan daha önce PKK'ya silahlarını bırakıp Suriye'ye gitmesini söylemişti. Ancak bunu yaptıklarında, Türk ordusu İHA'lar, ABD yapımı F-16'lar ve topçu ateşiyle onlara sıkıştırdı."

"Gerçek bir barış için Türkiye'nin kendi içinde ve komşularıyla barış içinde yaşamaya razı olması gerekir. Ancak Erdoğan bu noktada değil, belki Öcalan olabilir."

MICHAEL RUBIN KİMDİR?

Daha önce pek çok kez Türkiye'ye yönelik düşmanca ifadelerle dolu yazılarıyla gündeme gelen Rubin, kendi kurduğu American Enterprise Institute'da (AEI) kıdemli araştırmacı olarak görev yapan bir Orta Doğu uzmanı.

Akademik kariyeri boyunca Yale, Tel Aviv'deki İbrani Üniversitesi ve Johns Hopkins'te tarih dersleri veren Rubin, İran Devrimi sonrası İran'da, Yemen'de; hem savaş öncesi hem de sonrasında Irak'ta; 11 Eylül saldırıları öncesinde ise Afganistan'da bulundu.

2002-2004 yılları arasında ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) İran ve Irak konularında danışmanlık yapan Rubin, 2003-2004 yıllarında Bağdat'taki Koalisyon Geçici Otoritesi'nde siyasi danışman olarak görev aldı.

Rubin, İran tarihi, Arap kültürü, Kürt çalışmaları ve Şii politikaları üzerine çeşitli kitaplar yazdı veya ortak kitaplara katkıda bulundu.