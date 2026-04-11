İran masaya oturdu, resti çekti: Parmaklarımız tetikte kalacak

İran hükümeti sözcüsü Fatma Muhacerani, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, ülkesinin egemenlik hakları konusunda geri adım atmayacağını belirtti.

Muhacerani, İran’ın müzakerelere katılımının bir zayıflık göstergesi olmadığını, aksine kontrollü ve hesaplı bir diplomasi sürecinin parçası olduğunu ifade etti.

İranlı sözcü, görüşmelere rağmen askeri ve siyasi açıdan hazırlıklı olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, “parmaklarımız tetikte kalacak” ifadesini kullandı.

Muhacerani, İran’ın diyalogdan yana olduğunu ancak ABD’ye yönelik güvensizliğin sürdüğünü dile getirdi.

“Diyaloğa inanıyoruz ve rasyoneliz. Ancak ABD’ye güvenmiyoruz. İran heyeti bu görüşmelere azami dikkatle katılıyor” diyen Muhacerani, sürecin dikkatli biçimde yürütüldüğünü kaydetti.