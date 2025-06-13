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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'ndan 'acil toplantı' kararı!

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'ndan 'acil toplantı' kararı!

13.06.2025 10:36:00
Güncellenme:
ANKA
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'ndan 'acil toplantı' kararı!

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nun, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarının ardından bugün acil bir oturum gerçekleştireceği bildirildi.

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü ve Milletvekili İbrahim Rızayi, oturumun bugün içerisinde gerçekleştirileceğini belirterek, toplantının “Siyonist rejimin işlediği suçu” değerlendirmek amacıyla yapılacağını söyledi.

İran devlet haber ajanslarından ILNA tarafından aktarılan açıklamasında Rızayi, “Siyonist rejim artık İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nden sert, ders verici, pişman ettirici ve yıkıcı bir yanıt beklemelidir” dedi.

Rızayi ayrıca milletvekillerinin, “masum İran vatandaşlarının kanı için derhal ve kararlı bir şekilde karşılık verilmesini” talep ettiğini vurguladı.

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