İran medyası: ABD ve İsrail, Natanz nükleer tesisini vurdu

İran’a bağlı Tasnim Haber Ajansı, ABD ve İsrail’in Cumartesi sabahı Natanz uranyum zenginleştirme tesisine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ajansın aktardığına göre, İran Ulusal Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezi, tesis çevresinde olası radyasyon yayılımına ilişkin teknik incelemeler gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Elde edilen sonuçlara göre, bu tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilmemiştir ve çevre bölgelerde yaşayanlar için bir risk bulunmamaktadır.

MÜZAKERELERİN MERKEZİNDE

Natanz tesisi ilk kez 2002 yılında İran’ın nükleer programı kapsamında duyuruldu ve daha sonra uluslararası nükleer anlaşma müzakerelerinin merkezine yerleşti.

Tesis, hava saldırılarına karşı korunaklı şekilde tasarlanmış yer altı zenginleştirme salonlarına sahip; aynı zamanda yer üstü tesislerini de barındıran, binlerce santrifüjün çalıştırıldığı bir merkez konumunda. Bu santrifüjler arasında, gelişmiş modellerden biri olan IR-6 da yer alıyor.

22 Haziran 2025’te ABD, 'Geceyarısı Çekici' adı verilen operasyon kapsamında İran’a geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. Bu operasyon sırasında, ülkedeki üç ana nükleer tesis olan Natanz, Fordo ve İsfahan hedef alınmıştı.

SAVAŞ DÖRDÜNCÜ HAFTASINDA

İran’daki savaş Cumartesi günü itibarıyla dördüncü haftasına girerken, taraflar arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İran medyası, başkent Tahran’daki Piruzi Caddesi civarında patlama sesleri duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Bu gelişmenin, İsrail ordusunun başkente yönelik saldırı düzenlediğini açıklamasının hemen ardından yaşandığı aktarıldı.

Tahran’da bombardıman sonrası dumanların yükseldiği, ayrıca İran Hava Kuvvetleri Genelkurmay Karargâhı yakınlarında bir patlama meydana geldiği ifade edildi.

HANGİ HEDEFLER VURULDU?

İran basını ayrıca, Bender Abbas’ta çeşitli noktaların hava saldırısına uğradığını ve en az 6 patlama meydana geldiğini duyurdu.

Hedef alınan noktalar arasında Bender Abbas Limanı, Deniz üssü ve Limandaki deniz silahları fabrikası yer aldı.

Ayrıca ülkenin güneybatısındaki Dezful (Ahvaz) bölgesinde de şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi.

İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRILAR

İsrail basını, İsrail hava savunma sistemlerinin İran’dan ülkenin orta ve güney bölgelerine fırlatılan füzeleri karşılamaya çalıştığını aktardı.

Tel Aviv’deki Gush Dan ve Rishon LeZion bölgelerine füze parçalarının düştüğü bildirildi.

İsrail basını ayrıca, Rishon LeZion’da bazı binaların misket bombası şarapnelleri nedeniyle hasar gördüğünü duyurdu.

28 ŞUBAT'TAN BU YANA...

ABD-İsrail ortak saldırılarının 28 Şubat’tan bu yana İran’ı hedef aldığı ve başkent Tahran’ın neredeyse her gün bombardımana maruz kaldığı bildirildi. Bu saldırıların, çeşitli üst düzey isimlerin ölümüne yol açtığı öne sürüldü.

İran ise İsrail’e yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek karşılık verdi. Tahran yönetimi ayrıca, Körfez bölgesindeki diplomatik ve askeri merkezleri hedef aldı.