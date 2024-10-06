İran medyasından İsrail'e yanıt: 'Muhtemel bir eylemine karşı...'

Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı’nın silahlı kuvvetlerden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, “İsrail’in muhtemel bir eylemine karşı gerekli yanıt planı etraflıca hazırlandı” denildi.

İran medyasından İsrail'e yanıt: 'Muhtemel bir eylemine karşı...'
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İHA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 16:30

İsrail İran’ın Salı günü düzenlediği füze saldırısına misilleme yapmaya hazırlanırken, Tahran’dan “yanıt planı” iddiası geldi.

Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı’nın haberinde, “İsrail’in muhtemel bir eylemine karşı gerekli yanıt planı etraflıca hazırlandı” denildi.

Silahlı kuvvetlerden bir kaynağa dayandırılan haberde, “İsrail harekete geçerse İran’ın karşı saldırıya geçeceğinden şüphe yok” ifadeleri kullanıldı.

İran’ın elinde çok sayıda hedefin bulunduğu bir liste olduğu aktarılan haberde, “İran’ın salı günkü saldırısı istediği her yeri yerle bir edebileceğini gösteriyor” denildi.


Etiketler: #İran #israil

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