İsrail'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İsrail'deki Birüssebi (Berşeva) kentinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kadının öldüğü, biri ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, Birüssebi otobüs terminalinde bir silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 25 yaşında bir kadının öldüğü, biri ağır 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.
??????7 WOUNDED IN ATTACK AT BEERSHEBA CENTRAL BUS STATION, ISRAEL— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 6, 2024
A brutal attack in Beersheba left 7 victims, including a 20-year-old woman in critical condition and another in moderate to severe condition.
4 others are reported to be in moderate condition, with one victim… https://t.co/o0qLS93SqD pic.twitter.com/6NAIe1KJ0W
Yararlıların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, saldırgan ve saldırı hakkında bilgi verilmedi.
Etiketler: #israil #silahlı saldırı
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