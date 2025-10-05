İran, para biriminden dört sıfırı atıyor

İran Meclisi’nin, ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul ettiği bildirildi. Meclis'in olağan toplantısında yapılan oylamada, 263 milletvekilinden 144’ünün ‘evet’, 108’inin ‘hayır’ ve 3’ünün ‘çekimser’ oy kullandığı belirtildi.

Ulusal para biriminin ‘riyal’ olarak belirlendiği yasa uyarınca, mevcut 10 bin riyal yeni para biriminin, 1 riyale eşit olacağı ve riyalin alt biriminin ise kıran (kuruş) olarak belirlendiği aktarıldı. Yeni riyale geçiş döneminin en fazla 3 yıl süreceği ve bu süreçte eski banknot ile madeni paraların toplatılacağı kaydedildi.