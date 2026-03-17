İran, Rafael askeri tesisini hedef aldı; İsrail’den, Tahran ve Beyrut’a yeni saldırı dalgası

İsrail ordusu, savaşın 17. gününde İran’dan yeniden füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, kuzey İsrail’de sirenlerin çalmasının ardından Kudüs’te patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girerek tehditleri engellemeye çalıştığını bildirdi.

"RAFAEL ASKERİ KOMPLEKSİNİ VURDUK!"

İran ordusu ise yaptığı açıklamada, İsrail’in kritik savunma tesislerinden biri olan Rafael askeri kompleksinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Rafael askeri tesisleri, İsrail’in kuzeyinde Hayfa çevresinde bulunan, ülkenin en kritik savunma teknolojilerinin geliştirildiği ve üretildiği yüksek güvenlikli bir askeri-sanayi kompleksi olarak biliniyor.

Demir Kubbe, Davut'un Sapanı ve Spike füzeleri gibi hava savunma ve füze sistemleri burada tasarlanılıp üretiliyor ve söz konusu tesis, İsrail’in savunma kapasitesinin ana omurgasını oluşturuyor.

Uzmanlara göre tesis, İsrail’in savunma kapasitesinin sürekliliği açısından hayati öneme sahip ve savaş senaryolarında 'yüksek öncelikli hedef' kategorisinde değerlendiriliyor.

Rafael’in üretim ve Ar-Ge kabiliyetinin zarar görmesinin, özellikle hava savunma sistemlerinin sürdürülebilirliği ve mühimmat tedarik zinciri üzerinde doğrudan etkileri olabileceği belirtiliyor.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME

İsrail ordusu, İran saldırılarına karşılık olarak Tahran genelinde rejime ait altyapıyı hedef alan yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. Aynı zamanda Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta da Hizbullah’a ait hedeflerin vurulduğu bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın üst düzey güvenlik yapısına ağır darbe vurulduğunu öne sürdü. Katz, yaptığı açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ve Besic güçlerinin komutanının öldürüldüğünü iddia etti.

Katz, Laricani için “Ülkenin fiili lideriydi” ifadesini kullandı.

İsrail, daha önce yaptığı açıklamada İran’la savaşın en az üç hafta daha sürebileceğine yönelik detaylı planlar hazırladığını duyurmuştu.