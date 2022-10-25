İran Rusya'ya İHA sattığı iddialarını yanıtladı

25 Ekim 2022 Salı, 10:50

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya'ya daha önce silah sattıklarını ancak Ukrayna savaşı sırasında bu ülkeye herhangi bir silah sevkiyatı yapmadıklarını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta İran'a ait insansız hava araçlarını kullandığı açığa kavuşursa bu konuya kesinlikle kayıtsız kalmayacağız" dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran’da Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) üyeleriyle bir araya gelen Abdullahiyan, burada yaptığı konuşmada ülkesinin dış politikasını değerlendirdi.

Geçmişte Rusya'ya silah sattıklarını ancak Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sattıklarına dair iddiaların doğru olmadığını söyleyen Abdullahiyan, "Ukrayna'daki savaşa ilkeli bir bakış açısıyla karşıyız. Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için herhangi bir silah veya insansız hava aracı vermedik ve vermeyeceğiz" diye konuştu.

İddiaları araştırmak için Ukrayna ile askeri uzmanların katılımıyla ortak bir toplantı yapmaya hazır olduklarını aktaran Abdullahiyan, bu teklifi Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinde kendisine ilettiğini belirtti.

Abdullahiyan, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta İran'a ait insansız hava araçlarını kullandığı açığa kavuşursa bu konuya kesinlikle kayıtsız kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında nükleer müzakere sürecine de değinen İran Dışişleri Bakanı, "Artık anlaşmanın son aşamasındayız. Son günlerde Amerikan tarafı diplomatik mesajlarla anlaşma fırsatını korumaya çalışırken bazı yerlerde de kaos ve terör eylemleri oluşturmaya çalıştı" dedi.

İRAN'IN RUSYA'YA UKRAYNA SAVAŞINDA KULLANMASI İÇİN SİHA GÖNDERDİĞİ İDDİALARI

Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül'de İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Kiev yönetimi, Rusya’nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SiHA’larla düzenlediği saldırının İran tarafından Rusya'ya verilen Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş ve İran ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel de 18 Ekim'deki basın toplantısında, İran silahlarının Ukrayna'da askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlara sahip olduklarını ve Washington'un faillere karşı yaptırım uygulayabileceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise aynı gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları bir kez daha yalanlayarak, bu ithamların giderilmesi için Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

Amerikan "Washington Post" gazetesi, ABD ve Batılı güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran'ın Rusya'ya SİHA'ların yanı sıra füzeler de gönderme konusunda anlaştığını yazmıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa, İran'ın Rusya'ya silah sistemleri satmasının 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı destekleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu savunuyor.

AB ve İngiltere, 20 Ekim'de Rusya'ya insansız hava aracı sattığı iddiasıyla İran'a yaptırım kararları almıştı. E3 olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya da 21 Ekim'de BM'ye suçlamaların soruşturulması çağrısında bulunmuştu.