İran saldırıları İngiliz üslerine kadar uzandı: Londra alarma geçti

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran’ın saldırıları karşısında önceliklerinin Orta Doğu’daki İngiliz askerlerini ve sivilleri korumak olduğunu söyledi.

Healey, İran’ın düzenlediği misilleme saldırılarının bölgedeki güvenlik riskini artırdığını belirtti.

BBC’ye konuşan Healey, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ilk gününde öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında, “Onun ölümüne kimse yas tutmayacak” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin ABD-İsrail operasyonlarına katılmadığını vurgulayan Healey, hükümetin ülkedeki terör tehdidi seviyesini gözden geçirdiğini açıkladı.

Healey, Bahreyn’deki bir askeri üste görev yapan 300 İngiliz personelden bazılarının, cumartesi günü düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırısına birkaç yüz metre mesafede bulunduğunu söyledi.

Ayrıca iki balistik füzenin Güney Kıbrıs yönüne ateşlendiğini, ancak doğrudan adanın hedef alınmadığını düşündüklerini ifade etti.

İran, cumartesi sabahından bu yana İsrail’in yanı sıra Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak’taki hedeflere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.

Healey, bu saldırıların İran’ın “giderek daha ayrım gözetmeyen ve kontrolsüz” bir yaklaşım sergilediğini gösterdiğini savundu.

İngiltere’nin bölgedeki gerilimin daha fazla artmaması için diplomatik ve askeri adımlar attığını söyleyen Healey, İngiliz savaş uçaklarının cumartesi günü ve gece boyunca bölgede görev yaptığını belirtti.