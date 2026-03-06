Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran saldırıları Körfez’e yayılıyor: Suudi Arabistan füzeleri düşürdü

6.03.2026 03:06:00
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Prens Sultan Hava Üssü’nü hedef alan üç balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Saldırının, İran’ın Körfez bölgesinde sürdürdüğü saldırılar sırasında gerçekleştiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Prens Sultan Hava Üssü’ne doğru fırlatılan üç balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu füzelerin havada imha edildiği ve hedeflerine ulaşmalarının önlendiği belirtildi.

Saldırının, İran’ın Körfez bölgesindeki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleştiği ifade edildi.

Son günlerde bölgede askeri üsler, enerji tesisleri ve diplomatik noktaların hedef alındığı saldırılar, Orta Doğu’daki gerilimin daha geniş bir alana yayılabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

İlgili Konular: #Suudi Arabistan #İran