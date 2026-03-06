İran saldırıları Körfez’e yayılıyor: Suudi Arabistan füzeleri düşürdü

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Prens Sultan Hava Üssü’ne doğru fırlatılan üç balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu füzelerin havada imha edildiği ve hedeflerine ulaşmalarının önlendiği belirtildi.

Saldırının, İran’ın Körfez bölgesindeki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleştiği ifade edildi.

Son günlerde bölgede askeri üsler, enerji tesisleri ve diplomatik noktaların hedef alındığı saldırılar, Orta Doğu’daki gerilimin daha geniş bir alana yayılabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.