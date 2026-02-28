İran saldırıları sonrası BAE’den savaş itirafı: Bu kez başarısız olduk

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş, Orta Doğu’da yaşanan çatışmayı “çok sayıda zorluk barındıran tarihi bir an” olarak tanımladı.

CNN’e konuşan Gargaş, bölge ülkelerinin istikrarı koruma konusunda başarısız olduğunu söyledi.

Gargaş, bölgesel güvenliğin sağlanması için ABD ve İran dahil komşu ülkelerle birlikte çalışılması gerektiğini belirterek, “Bu sefer açıkça başarısız olduk” ifadelerini kullandı.

BAE ve diğer bölge ülkelerinin savaşı önlemek için yoğun çaba harcadığını kaydetti.

ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak İran tarafından hedef alınan ülkelerden biri olan BAE’den gelen ilk kapsamlı açıklamada, çatışmanın nasıl gelişeceğine dair belirsizlik vurgusu yapıldı.

Gargaş, savaşın nasıl bir boyut kazanacağını tam olarak anlayamadıklarını belirtti ve taraflara müzakere çağrısı yaptı.

Gargaş, İran’ın çatışmayı komşu ülkelere yaymasını kınadıklarını söyledi. Bununla birlikte bölgenin, sonuçları öngörülemeyen geniş çaplı bir askeri çatışmadan korunması gerektiğini ifade etti.

Gargaş, askeri operasyon öncesinde kendilerine resmi bir bilgilendirme yapılmadığını ancak ABD–İran görüşmelerinin gidişatı nedeniyle böyle bir ihtimali beklediklerini dile getirdi.

Gargaş ayrıca, İran’ın nükleer ve füze programlarının bölgesel güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu belirtirken, bu sorunun askeri yöntemlerle değil siyasi süreç ve müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini savundu.