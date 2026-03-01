İran saldırıları sonrası Körfez ülkeleri teyakkuzda

İran’ın bölgedeki füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından Körfez ülkelerinden peş peşe açıklamalar geldi.

Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde can kayıpları yaşanırken, Bahreyn ve Suudi Arabistan güvenlik önlemlerini artırdı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, “bölgedeki mevcut gelişmeler” nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların El-Adan Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran’ın misilleme saldırılarında Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı üç kişinin öldüğünü açıkladı. En az 58 kişinin ise hafif yaralandığı bildirildi.

Açıklamaya göre İran tarafından atılan 165 balistik füzenin 152’si hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken, 13 füze denize düştü. Ayrıca 541 insansız hava aracından 506’sının düşürüldüğü, 35’inin ülke topraklarına isabet ederek maddi hasara yol açtığı kaydedildi.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri, İran’ın füze saldırılarında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını duyurdu. Açıklamada, ulusal hava savunma sistemlerinin saldırıları engellediği ve durumun kontrol altında olduğu belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Manama'daki Crowne Plaza Oteli'nin bir saldırıda hasar gördüğünü doğruladı, ancak can kaybı olmadığını belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıların ardından İran’ın Riyad Büyükelçisi’ni Dışişleri’ne çağırdı. Açıklamada, İran’ın bölgeyi hedef alan saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, saldırılarda hedeflerinin bölge ülkeleri değil, bu ülkelerdeki ABD üsleri olduğunu savundu.

Laricani, ABD’ye daha önce bu konuda uyarı yapıldığını belirtti.

Saldırılar sırasında Dubai ve Kuveyt’teki havaalanları başta olmak üzere bazı sivil altyapıların zarar gördüğü bildirildi.

Körfez genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, hava savunma sistemleri yüksek alarm seviyesinde tutuluyor.