İran saldırısında yaralanan bir ABD askeri daha hayatını kaybetti

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, askerin 1 Mart’ta Suudi Arabistan’daki ABD birliklerini hedef alan saldırı sırasında ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Dün gece bir ABD askerimiz, İran rejiminin Orta Doğu genelindeki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti” denildi.
Böylece bölgede başlatılan operasyonlar kapsamında hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı yediye yükseldi.
ABD ordusu, hayatını kaybeden askerin kimliğinin ailesine resmi bildirim yapıldıktan 24 saat sonra açıklanacağını duyurdu.
ABD ordusu ayrıca bölgede yürütülen “Operation Epic Fury” adlı operasyon kapsamında büyük ölçekli askeri faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselmiş, karşılıklı saldırılar Orta Doğu genelinde geniş bir alana yayılmıştı.