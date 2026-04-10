İran saldırısının perde arkası: ABD’li askerlerden Pentagon’a yalanlama

İran’ın ABD güçlerine yönelik savaşın başlangıcından bu yana düzenlediği en ölümcül saldırıya ilişkin yeni tanıklıklar ortaya çıktı.

Kuveyt’teki saldırıdan sağ kurtulan askerler, Pentagon’un olaylara ilişkin anlatımını reddederek birliklerinin “tehlikeli şekilde savunmasız” bırakıldığını öne sürdü.

CBS News'e konuşan askerler, 6 askerin hayatını kaybettiği, 20’den fazla askerin yaralandığı saldırının ardından yaşananları ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Askerler, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in saldırıyı “tek bir insansız hava aracının savunmayı aşması” şeklinde tanımlamasına itiraz etti.

Yaralı askerlerden biri, “’Bir tanesi sızdı’ şeklindeki anlatım doğru değil. Birliğimizin kendini savunabilecek hiçbir hazırlığı yoktu” dedi. Aynı asker, hedef alınan noktanın “güçlendirilmiş bir üs olmadığını” vurguladı.

“HER ŞEY SARSILDI”

1 Mart’ta Kuveyt’teki liman tesisine yönelik saldırıda İran’a ait bir insansız hava aracının doğrudan isabet kaydettiği belirtildi. Tanıklara göre saldırıdan yaklaşık yarım saat önce “tehlike geçti” uyarısı yapılmış, askerler sığınaktan çıkarak görevlerine dönmüştü.

Patlama anını anlatan bir asker, “Her şey bir anda sarsıldı. Kulaklarımız çınlıyordu, görüşümüz bulanıktı. Her yerde toz ve duman vardı” ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası ortaya çıkan manzara ise ağırdı. Tanıklara göre baş yaralanmaları, yoğun kanamalar ve şarapnel parçaları nedeniyle çok sayıda asker ciddi şekilde yaralandı.

Askerler, saldırıdan önce konuşlandırıldıkları bölgenin İran’ın hedef listesinde yer aldığına dair istihbarat bulunduğunu da öne sürdü.

Bir asker, “Bizi bilinen bir hedef olan daha tehlikeli bir bölgeye taşıdılar. Bunun için makul bir gerekçe hiçbir zaman açıklanmadı” dedi.

Söz konusu üssün yalnızca sınırlı koruma sağlayan beton bariyerlerle çevrili olduğu, hava saldırılarına karşı ise neredeyse hiçbir savunma kapasitesinin bulunmadığı ifade edildi.

“BU SALDIRI ÖNLENEBİLİRDİ”

Saldırının ardından askerlerin kendi imkanlarıyla yaralılara müdahale ettiği, sivil araçlarla hastanelere sevk işlemlerinin yapıldığı aktarıldı.

Olayla ilgili konuşan askerlerden biri, saldırının kaçınılmaz olup olmadığı sorusuna “Bu tür riskler savaşın parçası olabilir” yanıtını verirken, saldırının önlenebilir olup olmadığı sorusuna ise “Kesinlikle evet” dedi.