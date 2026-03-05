Azerbaycan duyurdu: Nahçıvan Havalimanı’na İHA düştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran yönünden fırlatılan bazı insansız hava araçlarının (İHA) ülke topraklarına düştüğünü açıkladı. İHA’lardan birinin Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’ndaki terminal binasına isabet ettiği, bir diğerinin ise Şakarabad köyünde bir okulun yakınına düştüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran’dan gönderildiği belirtilen İHA’ların Nahçıvan’da hasara yol açtığı belirtildi. İHA’lardan birinin Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’ndaki terminal binasına isabet ettiği ve yapıda maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Bir diğer İHA’nın ise Nahçıvan’a bağlı Şakarabad köyünde bir okul binasının yakınına düştüğü kaydedildi. Olayda iki sivilin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, saldırıların İran topraklarından gerçekleştirildiğini belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti topraklarından gerçekleştirilen bu İHA saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırılar sonucunda havalimanı binasında hasar meydana gelmiş ve iki sivil yaralanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun ihlalidir. İran tarafının durumu derhal açıklığa kavuşturması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaşanan gelişmelerin ardından İran’ın Bakü Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Görüşmede İran’a “güçlü bir protesto” iletildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Azerbaycan’ın yaşanan gelişmelere karşılık verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı. Bakanlık, “Azerbaycan tarafı uygun karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” ifadelerini kullandı.