İran sokaklarında Trump sloganları: Bizi öldürmelerine izin verme

İran’da ekonomik ve siyasi protestolara katılan göstericilerin, ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan çağrıda bulunduğu görüntüler paylaşıldı.

İran International’a gönderilen videolarda protestocular, Trump’tan kendilerini korumasını istedi.

Paylaşılan görüntülerden birinde bir kadın, İngilizce olarak “Trump, barışın sembolü. Bizi öldürmelerine izin verme” yazılı bir pankart tutarken, Farsça “Yardım edin, yardıma ihtiyacımız var” diye sesleniyor.

Başka bir videoda ise aynı sloganın kırmızı sprey boyayla bir duvara yazıldığı görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan başka görüntülerde, genç bir erkeğin bir yol tabelasının üzerine Farsça “Trump Street” (Trump Sokağı) yazılı bir çıkartma yapıştırdığı görülüyor.

Ayrıca araçlara, otobüslere ve kamusal alanlara yapıştırıldığı öne sürülen çıkartmalarda “Trump! İran seni bekliyor” ifadeleri yer alıyor.

TRUMP'TAN SERT UYARI

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, İran güvenlik güçlerinin protestocuları öldürmesi halinde ABD’nin “çok sert karşılık vereceğini” söylemişti.

Trump ayrıca, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile paylaşılan bir fotoğrafta “Make Iran Great Again (MIGA)” yazılı şapka ile poz vermişti.

Söz konusu sloganı Trump, haziran ayında İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıların ardından Truth Social hesabında da kullanmıştı.

Trump, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“‘Rejim değişikliği’ demek politik olarak doğru bulunmuyor ama mevcut İran rejimi İran’ı yeniden büyük yapamıyorsa neden bir rejim değişikliği olmasın?”

Aralık ayı sonunda İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, MIGA yazılı şapka taktığı bir fotoğrafı paylaşarak sürgündeki İran Veliaht Prensi Reza Pahlavi’yi etiketlemiş, paylaşımına “Yakında” notunu düşmüştü.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 6 Ocak'ta (gösterilerin 10. gününde) yayımladığı raporda, 2'si emniyet görevlisi 36 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 76 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 6 Ocak itibarıyla gösterilerde 568 polis ile 66 milis gücünün (Besic) yaralandığını duyurmuştu.