İran: 'Suriye'deki İsrail saldırısında iki Devrim Muhafızı öldürüldü'

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Suriye’ye düzenlediği hava saldırısında Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.12.2023 - 16:26
İran: 'Suriye'deki İsrail saldırısında iki Devrim Muhafızı öldürüldü'
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İran resmi medyası, Suriye'de İsrail'in düzenlediği saldırıda iki Devrim Muhafızı üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıda ölen Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı Devrim Muhafızı mensuplarının Suriye'de "danışmanlık misyonu" gerçekleştirdikleri belirtildi.

İran güçleri, uzun yıllardır Suriye'de Beşar Esad yönetimine destek veriyor.

İran aynı zamanda, Hamas ve Lübnan'daki Hizbullah örgütünün en büyük destekçilerinden.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in başkent Şam yakınlarında bir hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail Ordusu henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.


İran suriye israil

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