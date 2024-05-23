İran taziye teşekküründe Türk Bayrağı yerine Osmanlı Bayrağı kullandı

İran Cumhurbaşkanlığı, helikopter kazasında ölen İbrahim Reisi için ülkelerden gelen taziye mesajlarını internet sitesinden yayımladı. Sitenin Farsça bölümünde, taziyede bulunan ülkelerin bayrakları arasında Türk bayrağına yer verilmedi. İngilizce arayüzünde ise Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullanıldı. Brüksel’deki NATO Karargahında da Türk bayrağı yas sebebiyle yarıya indirildi. Reisi’nin ölümü için yas ilan eden tek NATO ülkesi Türkiye oldu.

Doğa Öztürk
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:39
İran taziye teşekküründe Türk Bayrağı yerine Osmanlı Bayrağı kullandı
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurmuştu.

Erdoğan, “İran halkıyla dayanışma içerisindeyiz” demişti. İran Cumhurbaşkanlığı Reisi için ülkelerden gelen taziye mesajlarını internet sitesinden yayımladı. “Ülkelerin, uluslararası kuruluşların ve şahsiyetlerin İran'a taziye mesajları” başlıklı Farsça yayımlanan duyuruda, Reisi’nin fotoğrafıyla birlikte taziyelerini ileten ülkelerin bayraklarına da yer verildi. 

Türk bayrağı kullanılmadı, paragrafın en altında bir cümle ile ‘milli yas’ kararı alındığı ifade edildi. İran Cumhurbaşkanlığı sitesinin İngilizce versiyonunda ise aynı haberin görselinde Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullanıldı.

REİSİ’Yİ KİM BULDU TARTIŞMASI

Reisi ve beraberindeki heyetin yaklaşık 12 saat geçmesine rağmen bulunamaması üzerine Türkiye, İran’ın talebi sonrası Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yardımda bulundu. Akıncı, enkazın yerini tespit edip gece saatlerinde konum bilgilerini yetkililere aktardı. Arama kurtarma ekipleri, günün aydınlanmasıyla Reisi’nin cansız bedenine ulaştı. İran ise, Reisi’nin yerini Akıncı İHA’yla değil kendi İHA’larıyla tespit ettiklerini öne sürdü.

NATO’DA BAYRAĞIMIZ YARIYA İNDİRİLDİ

Öte yandan Reisi için yas ilan eden tek NATO üyesi, Türkiye oldu. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahında önceki gün yas sebebiyle Türk bayrağı yarıya indirildi. Yarıya inen tek bayrağın Türk bayrağı olması dikkat çekti. 

MUHALEFETTEN TEPKİ

Türkiye’nin yas kararını sosyal medyadan eleştiren CHP’li Namık Tan, İran’ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde aynı nezaketi göstermediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Yetmedi, NATO’nun yas kararı olmamasına rağmen, NATO karargâhındaki bayrağımızı da yarıya indirdik Oysa, ülkemize resmî ziyarette bulunan her devlet başkanının Anıtkabir’i ziyareti protokol gereği iken şimdiye kadar hiçbir İran devlet adamı bu saygıyı göstermedi. Yetmedi, Tahran’daki cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nı gönderdik. Biz ardı ardına jest yapma telaşındayken, İran’ın diğer komşuları umursamaz tavır sergilediler. İran, Türkiye’ye teşekkür etmek bir yana, kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazını Türk İHA’sının tespit ettiğini resmen yalanladı, enkazı kendilerinin bulduğunu ileri sürdü.

İran, başsağlığı dileyen ülkelere teşekkürünü dile getirdiği ülke bayraklarının da bulunduğu mesajında Türk bayrağına yer vermeyi unuttu. Sonradan hatasını düzeltmek amacıyla yayınladığı bir diğer teşekkür mesajında bu defa nizami olmayan bir Türk bayrağına yer verdi. ‘Ne olmuş yani’ ekolünün bugüne kadar sergilediği tutuma bakınca, muhatabımızın bütün bu tuhaflıklarına makul bir tepki verileceğini hiç sanmıyorum. Bu ekol mütekabiliyet nedir bilmez. Oysa, karşılık vermeyen, ‘ne olmuş yani’ diyerek yanlışı görmezden gelen ülkeyi kimse saymaz. Bizden söylemesi."


NATO haberleri Türk bayrağı haberleri

İlgili Haberler

NATO'dan Ukrayna açıklaması: Kuvvet konuşlandırma gibi bir niyetimiz yok

NATO'dan Ukrayna açıklaması: Kuvvet konuşlandırma gibi bir niyetimiz yok
NATO'dan 'Fico suikastı' açıklaması: Bizi şoke etti ve dehşete düşürdü

NATO'dan 'Fico suikastı' açıklaması: Bizi şoke etti ve dehşete düşürdü
NATO'dan Rusya iddiası: İlerleme kaydedecek güçte değil

NATO'dan Rusya iddiası: İlerleme kaydedecek güçte değil
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayhan Bora Kaplan tahliyesini istedi! Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara geçti

Ayhan Bora Kaplan tahliyesini istedi! Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara geçti
Sultangazi’de iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı

Sultangazi’de iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı
AKP'de istifalar peş peşe: Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi!

AKP'de istifalar peş peşe: Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi!
Sezen Aksu’dan köpeklerin yaşam hakkına yönelik yasa tasarısına tepki: ‘Neden’

Sezen Aksu’dan köpeklerin yaşam hakkına yönelik yasa tasarısına tepki: ‘Neden’
Naci Görür o bölgeyi uyardı: 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'

Naci Görür o bölgeyi uyardı: 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'
MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı.

MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı.
Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı

Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı
Tarkan’dan, AKP’nin ‘köpeklerin uyutulması’ teklifine tepki

Tarkan’dan, AKP’nin ‘köpeklerin uyutulması’ teklifine tepki