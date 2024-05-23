İran taziye teşekküründe Türk Bayrağı yerine Osmanlı Bayrağı kullandı

Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:39

Güncelleme: 23.05.2024 - 11:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurmuştu.

Erdoğan, “İran halkıyla dayanışma içerisindeyiz” demişti. İran Cumhurbaşkanlığı Reisi için ülkelerden gelen taziye mesajlarını internet sitesinden yayımladı. “Ülkelerin, uluslararası kuruluşların ve şahsiyetlerin İran'a taziye mesajları” başlıklı Farsça yayımlanan duyuruda, Reisi’nin fotoğrafıyla birlikte taziyelerini ileten ülkelerin bayraklarına da yer verildi.

Türk bayrağı kullanılmadı, paragrafın en altında bir cümle ile ‘milli yas’ kararı alındığı ifade edildi. İran Cumhurbaşkanlığı sitesinin İngilizce versiyonunda ise aynı haberin görselinde Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullanıldı.

REİSİ’Yİ KİM BULDU TARTIŞMASI

Reisi ve beraberindeki heyetin yaklaşık 12 saat geçmesine rağmen bulunamaması üzerine Türkiye, İran’ın talebi sonrası Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yardımda bulundu. Akıncı, enkazın yerini tespit edip gece saatlerinde konum bilgilerini yetkililere aktardı. Arama kurtarma ekipleri, günün aydınlanmasıyla Reisi’nin cansız bedenine ulaştı. İran ise, Reisi’nin yerini Akıncı İHA’yla değil kendi İHA’larıyla tespit ettiklerini öne sürdü.

NATO’DA BAYRAĞIMIZ YARIYA İNDİRİLDİ

Öte yandan Reisi için yas ilan eden tek NATO üyesi, Türkiye oldu. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahında önceki gün yas sebebiyle Türk bayrağı yarıya indirildi. Yarıya inen tek bayrağın Türk bayrağı olması dikkat çekti.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Türkiye’nin yas kararını sosyal medyadan eleştiren CHP’li Namık Tan, İran’ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde aynı nezaketi göstermediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Yetmedi, NATO’nun yas kararı olmamasına rağmen, NATO karargâhındaki bayrağımızı da yarıya indirdik Oysa, ülkemize resmî ziyarette bulunan her devlet başkanının Anıtkabir’i ziyareti protokol gereği iken şimdiye kadar hiçbir İran devlet adamı bu saygıyı göstermedi. Yetmedi, Tahran’daki cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nı gönderdik. Biz ardı ardına jest yapma telaşındayken, İran’ın diğer komşuları umursamaz tavır sergilediler. İran, Türkiye’ye teşekkür etmek bir yana, kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazını Türk İHA’sının tespit ettiğini resmen yalanladı, enkazı kendilerinin bulduğunu ileri sürdü.

İran, başsağlığı dileyen ülkelere teşekkürünü dile getirdiği ülke bayraklarının da bulunduğu mesajında Türk bayrağına yer vermeyi unuttu. Sonradan hatasını düzeltmek amacıyla yayınladığı bir diğer teşekkür mesajında bu defa nizami olmayan bir Türk bayrağına yer verdi. ‘Ne olmuş yani’ ekolünün bugüne kadar sergilediği tutuma bakınca, muhatabımızın bütün bu tuhaflıklarına makul bir tepki verileceğini hiç sanmıyorum. Bu ekol mütekabiliyet nedir bilmez. Oysa, karşılık vermeyen, ‘ne olmuş yani’ diyerek yanlışı görmezden gelen ülkeyi kimse saymaz. Bizden söylemesi."