NATO'dan 'Fico suikastı' açıklaması: Bizi şoke etti ve dehşete düşürdü
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, uzun yıllar mevkidaş olarak birlikte çalıştığı Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailesi ve Slovak halkıyla dayanışma mesajı verdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta düzenlenen, 1 Ekim'de görevi sona ereceği için son kez katıldığı NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.
Konuşmasında bir bölümü Slovakya Başbakanı Fico'nun dün silahlı saldırıda yaralanmasına ayıran Stoltenberg, "Kendisiyle neredeyse 20 yıl çalıştım. Yıllar önce ikimiz de başbakanken mevkidaştık. Bu saldırı bizi şoke etti ve dehşete düşürdü" dedi.
Stoltenberg, "Demokrasinin her türlü unsuruna karşı bir saldırı. Demokrasilerde farklı fikirlerde olabiliriz ancak şiddet kabul edilemez. Düşüncelerimiz, Başbakan Fico, ailesi ve Slovak halkıyla" ifadelerini kullandı.
Slovakya Başbakanı Fico dün ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
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