İran: Tehdit ve yaptırımlara rağmen nükleer hedeflerimizde ilerliyoruz

Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:56

Güncelleme: 12.06.2023 - 13:56

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın devlete ait radyo kanalı Radio Goftogoo'ya değerlendirmelerde bulundu.

Muhammed İslami, İranlı gençlerin ve bilim insanlarının, yabancıların kapasitelerine bağımlı kalmaksızın kendi adanmışlıklarından güç alarak önemli nükleer başarılar elde ettiklerini vurguladı.

İslami, İran'ın nükleer teknolojiyi "barışçıl kullandığına" değinerek, hükümetin nükleer elektrik ve radyofarmasötik üretimi artırmayı amaçladığını belirtti.

İslami, İran'ın radyofarmasötik üretimini en az altı kat artırmayı planladığını kaydetti.

İslami ayrıca, Tahran merkezli Ettelaat gazetesinde Cumartesi günü yayımlanan söyleşisinde İran'ın uranyum zenginleştirmesini yüksek saflık düzeyine çıkarmasının, yaptırımları kaldırma amaçlı olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Temmuz 2015'te dünyadaki çeşitli güçlerle resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olan nükleer anlaşmayı imzalayan İran, ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına bir takım kısıtlamalar getirmeyi kabul etmişti.

Ancak ABD, Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilerek İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarını tekrar uygulamaya koydu. Bu durum İran'ın, parlamentosunda kabul edilen yasalar ışığında nükleer taahhütlerinin bir kısmından vazgeçmesine neden oldu.

Söz konusu yasa, İran'ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından denetlenmesini kısıtlama ve ülkenin nükleer programının JCPOA kapsamında belirlenen çerçeveyi aşarak geliştirilmesini hızlandırma yönünde hükümete yetki veriyordu.

JCPOA'nın yeniden canlandırılmasına ilişkin müzakereler Nisan 2021'de Viyana'da başladı. Ağustos 2022'de yapılan son müzakere turundan sonra da herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.