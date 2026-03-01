İran Türkiye’nin enerji ihtiyacında önemli bir ülke: Doğalgaz kritik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine göre, Aralık 2025’te İran’dan 575,99 milyon Sm3 (Standart metreküp) doğalgaz ithal edildi. Aralık ayında İran’dan ithal edilen doğalgazın toplam içerisindeki payı ise yüzde 7.53 oldu. Türkiye aralıkta en fazla doğalgazı ise yüzde 30.33 ile ABD’den ithal etti. İkinci sırada yüzde 30.10 ile Rusya, üçüncü sırada ise yüzde 14.12 ile Azerbaycan geldi.

3. SIRADA

EPDK’nın doğalgaz piyasası yıllık sektör raporuna göre ise İran, Türkiye’nin yıllık doğalgaz ithal ettiği ülkeler arasında 3. sırada yer alıyor. Kaynak ülkelere göre doğalgaz ithalat miktarları tablosuna göre, 2024 yılında İran’dan 7 milyar 43 milyon Sm3 doğalgaz ithal edildi. 2024’te yıllık olarak en fazla doğalgaz ithal edilen ülke ise 21 milyar 572 milyon Sm3 ile Rusya oldu. İkinci sırada 11 milyar 478 milyon Sm3 ile Azerbaycan geliyor. İran yıllık olarak Türkiye’nin en fazla doğalgaz ithal ettiği ülkeler arasında 3. sırada yer alıyor.

2014 ile 2024 yılları doğalgaz ithalat miktarlarına bakıldığında İran’ın payı yüzde 13.49. Miktar olarak da 7 milyar 43 milyon Sm3.

Türkiye ısınmanın yanı sıra elektrik üretiminin önemli bir bölümünü de yine doğalgaz santrallerinden sağlıyor. Bu nedenle doğalgaz ısınmanın yanı sıra elektrik üretimi için de önemli bir yer tutuyor.

PETROL ALMIYORUZ

Türkiye, İran’dan petrol almıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da geçen yıl yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2019’dan beri İran’dan herhangi bir petrol alımı yapmadığını belirterek, “Basra çıkışlı, Hürmüz’ü geçerek Türkiye’ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım” demişti.

TİCARET HACMİ

Türkiye ile İran arasındaki dış ticaret hacminin son 5 yıl ortalaması 5.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin İran’dan ithalatının büyük bölümünü doğalgaz ithalatı oluşturuyor. Ardından metal ürünleri ile tarım ürünleri geliyor. Türkiye’nin İran’a ihracatında ise ilk sırada makine, makine aksamı ve yedek parçalar yer alıyor. Türkiye İran’a ayrıca plastikler ve kimyasal ürünlerin yanı sıra tarımsal ürünler de ihraç ediyor.