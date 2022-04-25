İran: Ukrayna'daki olaylar ABD’yi anlaşmaya zorlayacak

25 Nisan 2022 Pazartesi, 14:42

İran Müzakere Heyeti Siyasi Müsteşarı Muhammed Merendi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, ABD'deki dahili anlaşmazlıkların, Viyana'da bir anlaşma sağlanmasına engel olduğunu belirtti.

Muhammed Merendi, “Ukrayna savaşının sonuçları ABD'yi, İran ile bir anlaşma yapmaya zorlayacak” dedi.

'ABD'DE BELİRSİZLİK SÖZ KONUSU'

Muhammed Merendi, Viyana'da anlaşma sağlanması için ABD'nin siyasi karar alması gerektiğini belirterek, “ABD'ye göre İran, Viyana'da dikkate değer tavizler elde etmeyi başardı, bu yüzden Amerikan müzakere ekibinin bazı üyeleri istifalarını sundu ve protestolarını ifade etmek için ekipten ayrıldı. ABD'nin İran özel temsilcisi Rob Malley'in sunumunun ardından ABD Kongresi'nde de olumsuz tepkiler geldi ve şimdi bir belirsizlik söz konusu” diye konuştu.

'ABD ANİDEN GÖRÜŞMELERİ DURDURDU'

Merendi, ABD'nin görüşmeleri durdurduğuna dikkat çekerek, “Viyana’da çalışmalar son günlerde oldukça hızlı ilerliyordu, ancak ABD aniden görüşmeleri durdurdu. Bu Amerikan kamuoyundaki anlaşmazlıklarla ilgili, fakat Ukrayna savaşının doğuracağı artan sorunlar, ABD'yi anlaşmanın gerekliliğini kabul etmeye zorlayacak” dedi.