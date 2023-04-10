İran: Uranyum zenginleştirme kabiliyetine sahibiz

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:41

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 11:41

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran’ın, "istediği zaman ve istediği oranda" uranyum zenginleştirme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre İslami, ABD'nin amacının "İran'ın nükleer teknolojisini durdurmak olduğunu, ancak bunda başarısız olduğunu ve herhangi bir sonuç elde edemediğini" ifade etti.

İslami, İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma konusunda ilerleme kaydedilmemesine yönelik "ABD'lilerin anlaşmaya varmamak için öne sürdükleri gerekçelerin bahane olduğu ve Washington'ın birincil amacının İran'ın ilerlemesini engellemek olduğu tüm dünyaya kanıtlandı" ifadelerini kullandı.

Uranyum zenginleştirme oranının yüzde 60'a ulaştığına ilişkin bir soruya yanıt olarak İslami, "Bu adımın gözle görülür bir etkisi oldu. Müzakere şeklimizi etkilemesi doğaldı. Onlar (ABD'liler), İran’ın nükleer ülkesi olduğunu öğrendiler. Daha da önemlisi, İran'ın istediği zaman ve oranda uranyum zenginleştirme kabiliyetine sahip olduğunu görmenin yanı sıra, bu durumun yerel nitelikli olduğunu ve ortadan kaldırılamayacağını anladılar" dedi.

İslami, “İran'ın son dönemde gerçekleştirdiği zenginleştirme miktarının eşi benzeri yok. Bu durum, dost ya da düşmanın İran'ın yeteneğinin gerçek olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini idrak etmesini sağladı” diye ekledi.

NÜKLEER ANLAŞMA MÜZAKERELERİ DURDU

İran ile büyük güçler arasındaki nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma müzakereleri bir yılı aşkın bir süre önce Viyana'da durmuştu.

Geçen Eylül ayında anlaşmayı sonuçlandırmak için bir anlaşma taslağı ortaya koyan Avrupa Birliği'nin son girişimi de başarısız oldu.