İran Uzmanı Dr. Ezgi Uzun: ‘Bir sonraki adım Tel Aviv’in tavrına bağlı’

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

Önceki akşam yaşanan saldırının etkisini Cumhuriyet’e değerlendiren İran Uzmanı Dr. Ezgi Uzun, Tahran’ın bir moral operasyonu gerçekleştirdiğini, bu misillemeyle Hasan Nasrallah suikastının ardından “direniş ekseni” aktörlerinin moral bozukluğunu giderdiğini söyledi. Hamas lideri İsmail Haniye’nin ölümünün ardından İran’ın caydırıcılığına ilişkin birçok soru işaretinin oluştuğunu belirten Uzun, “İran’ın moral yükselttiğini düşünüyorum ancak İsrail’e karşı caydırıcı bir güç mü, füzelerin ne kadarı ulaştı bilmiyoruz. Ancak en azından bir kısmının ulaştığını ve bazı hedeflerin vurulabildiğini gördük” dedi.

‘İSRAİL, GAZZE’NİN ÖTESİNE GEÇTİ’

İsrail’in demir kubbe hava savunma sistemlerine ilişkin “yıkılmaz” algısının değiştiğini doğrulayan Uzun, “İran bunu bir dereceye kadar yapabileceğini gösterdi. Sürecin devamı İsrail’in uluslararası kamuoyu tarafından ne kadar ikna edilebileceğine bağlı. İran, yanıta göre karşılık verebilir en azından söylemlerinde bu var. İsrail şu an Gazze’deki savaşın ötesine geçti. İran’ın moral yükseltme amacıyla caydırıcılığını uluslararası kamuoyuna ve direniş eksenine göstermek için böyle bir operasyonu gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Bir sonraki adım büyük ölçüde İsrail’in tavrına bağlı” dedi. Bu savaşın kısa sürede bitmeyeceğini öngören Uzun, “Sınırları aşarak en ölçülü davranmayan taraf İsrail. Hiçbir caydırıcılığı kabul etmiyor, yola devam etmek istiyor. İran şu ana kadar İsrail’in yaptığı pek çok eyleme üst perdeden yanıt vermedi. İran’ın daha ölçülü olduğunu söylemek mümkün. Durumu bölgesel savaşa götürmek isteyen tek taraf İsrail” diye konuştu.

Tahran hükümetinin ABD ile müzakarelere yeniden başlama hedefini anımsatan Uzun, şu ana kadar İran’ın İsrail’e dönük operasyonlarını ertelemesinin ardında ABD denklemi olabileceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Türkiye’ye “göz dikeceği” yönündeki açıklamasını de değerlendiren Uzun, böyle bir olasılığa imkân vermediğini ve İsrail’in yakın çevresinde başka gündemleri olduğunu da sözlerine ekledi.