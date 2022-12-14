İran ve Çin'den ortak anlaşma: Petrol ve gaz sahaları ortak geliştirilecek
İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin, Çin ile petrol ve doğalgaz ile petrol sahalarının ortak geliştirilmesi konusunda yeni anlaşmalar imzaladığını duyurdu.
İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua'nın Tahran ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cevad Uci, ziyaret sırasında İran ve Çin'in petrol ve gaz sahalarının ortak geliştirilmesine ilişkin bir dizi anlaşma imzaladığını söyledi.
Uci, "Bu ziyaret sırasında Çin ile petrol ve doğalgaz ile petrol sahalarının ortak geliştirilmesi konusunda kapsamlı anlaşmalar ve mutabakatlar imzalandı" dedi.
Hu Chunhua, dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir ile bir araya geldi.
İran ve Çinli heyetler, 25 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanması sürecini ve petrol, gaz ve yatırım sektörlerindeki iş birliğini ele aldı.
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