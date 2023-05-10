İran ve Irak, demiryolu bağlantısı kurmak için anlaşma imzaladı
Basra'daki İran Konsolosluğu'nda bir araya gelen Irak Demiryolları Şirketi Başkanı ve İranlı mevkidaşı iki ülke arasında demiryolu bağlantısı kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.
İran ve Irak, uzun süredir planlanan İran'ın Shalamcheh kentinden Irak'ın Basra kentine uzanacak 32 km'lik demiryolunun inşasına başlanması konusunda anlaştı.
İran'ın ekonomik diplomasiden sorumlu Dışişleri Bakan yardımcısı Mehdi Safari, "Irak, Shalamcheh-Basra demiryolu için yaklaşık 230 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı ve bu ilk kez gerçekleşiyor" dedi.
Basra'daki İran Konsolosluğu'nda varılan anlaşmaya göre, İran'ın Shalamcheh kentinden Irak sınırları içerisinde yer alan Arvand Nehri (Irak tarafında Şattül Arap)'ne uzanacak demiryolunun kesin güzergahı belirlendi ve demiryolu bağlantısının yürütülmesi için belirli bir zaman çizelgesi oluşturuldu.
Shafaq News'in haberine göre, ziyaretleri sırasında her iki ülkeden yetkililer, her iki tarafça onaylanan haritalar doğrultusunda proje için sınır bölgesini inceledi.
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