İran ve İsrail'den zafer mesajları: Ateşkes nasıl karşılandı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edildiğini açıklamasının ardından, İranlı yetkililer, Batı’nın bölgedeki etkisinin kırıldığını ve ülkenin nükleer programının asla durdurulamayacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Aref, ateşkese dair yaptığı açıklamada, gelişmeyi bir dönüm noktası olarak tanımladı.

Aref, “Bu zafer, İran’ın ABD ve Batı’nın bölgedeki boynuzunu kırdığını gösteriyor. Onlara gücümüzü gösterdik” ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın üst düzey danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Komutanı Mehdi Muhammedi de sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Muhammedi, “Tarihe geçecek büyük bir zafer kazandık. Yeni bir çağ başladı” dedi.

“NÜKLEER PROGRAM DURDURULAMAZ”

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer hedeflerinden geri adım atmayacağını belirtti.

Kemalvendi şu ifadeleri kullandı:

“Kimse İran’ın nükleer programını söküp atamaz. Sahip olduğumuz kapasite ve yeteneklerle bu sanayi sürecek ve asla durdurulmayacak.”

Bu açıklama, Trump’ın “İran nükleer tesislerini asla yeniden inşa edemeyecek” sözlerine doğrudan bir yanıt niteliği taşıdı.

İranlı yetkililerin peş peşe gelen açıklamaları, ülke içinde ateşkese rağmen kamuoyunu bir "zafer" algısıyla şekillendirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Tahran yönetimi, uluslararası arenada geri adım atmaksızın diplomatik kazanç elde ettiğini savunuyor.

İSRAİL'DE ATEŞKES NASIL KARŞILANDI?

Ateşkesin ardından İsrailli siyasetçilerden art arda değerlendirmeler geldi.

Kimileri İsrail’in askeri başarısını överken, kimileri Gazze’deki savaşın artık sona ermesi gerektiğini savundu. Ateşkese destek veren de, zafer ilan eden de var.

Eski Savunma Bakanı ve Yisrael Beiteinu Partisi lideri Avigdor Lieberman, İran’la sağlanan ateşkese temkinli yaklaştı.

Lieberman, 12 gün süren çatışmalar boyunca İsrail ordusunun ve istihbaratının “şaşırtıcı başarılara imza attığını” belirtirken, şunları söyledi:

“Yaralı bir aslanı arkada bırakmaktan daha tehlikeli bir şey yok. Koşulsuz bir teslimiyet yerine, dünya şimdi zorlu ve yıpratıcı bir müzakere sürecine giriyor.”

“ŞİMDİ GAZZE CEPHESİNİ KAPATMA ZAMANI”

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise dikkatleri Gazze’ye çevirdi.

Ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, “Bu şimdi Gazze cephesini kapatmanın zamanı” diyen Lapid, şöyle devam etti:

“Rehineleri eve getirmeliyiz, savaşı bitirmeliyiz. İsrail artık yeniden inşa sürecine başlamalı.”

Demokratlar Partisi Başkanı ve eski general Yair Golan, İran’a yönelik operasyonun “açık bir güvenlik başarısıyla sonuçlandığını” söyledi.

Ancak ateşkese şüpheyle yaklaşan Golan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu soruyu sordu:

“Bu anlaşma İran’ın nükleer silah edinmesini gerçekten önlüyor mu? Eğer ihlal edilirse, hangi yaptırımlar veya yeniden savaş koşulları devreye girecek?”

Golan da aynı zamanda Gazze’deki savaşın bitirilmesi çağrısında bulundu.

“TARİHE GEÇECEK ZAFER”

İsrail Maliye Bakanı ve aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ise İran’la yaşanan çatışmanın “ezici bir zaferle” sonuçlandığını savundu.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu, İsrail tarihinin sayfalarına görkemli şekilde yazılacak bir zaferdir. Varoluşsal bir tehdit ortadan kaldırılmıştır. Şimdi tüm gücümüzle Gazze’ye yönelmeliyiz. Hamas yok edilmeli, rehineler geri alınmalı.”