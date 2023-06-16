İran ve Küba arasında işbirliği
İran ile Küba arasında 6 işbirliği anlaşması imzalandı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Küba'da yapılan toplantıların ardından iki ülke arasında 6 işbirliği anlaşmasına imza atıldı.
Reisi, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel tarafından Devrim Sarayı bahçesinde devlet töreniyle karşılandı.
Liderler, daha sonra Kübalı ve İranlı iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen "İran-Küba Ekonomik Forumuna" katıldı.
Devrim Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası toplantıların ardından düzenlenen imza töreninde, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla 6 işbirliği anlaşması imzalandı.
Anlaşmaların içeriğinin hükümetler arası kapsamlı işbirliği, Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişareler, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, taşınabilir bilgi ve hizmetler olduğu kaydedildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerde, Adalet Bakanlıkları arasında da gümrük meselelerine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Canel, iki ülke arasındaki birlik ve işbirliğine dikkati çekerek, Küba ve İran'ın tek taraflı yaptırımları reddetmede hemfikir olduğunu ve ticari ilişkilerin daha da genişleyeceğini belirtti.
Reisi de Venezuela, Nikaragua ve Küba ziyaretlerini hatırlatarak, ABD'nin tek taraflı uygulamalarına karşı 3 Latin Amerika ülkesiyle kurulan ilişkilerin "stratejik" olduğunu söyledi.
İran'ın bölge ülkeleriyle kurduğu ilişkileri derinleştirmesinin dönüm noktası olduğunu vurgulayan Reisi, ekonomik yaptırımlara rağmen Küba, Nikaragua ve Venezuela ile ticaretin doğru istikamette ilerlediğini bildirdi.
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