Beyaz Saray: Trump döneminde Çin'in Küba'daki istihbarat faaliyetleri arttı
ABD, Çin'in bölgede casusluk faaliyetleri yürütebilmek için Küba'da gizli dinleme tesisi kurmak üzere anlaştığı iddialarına ilişkin bu kez Çin'in bölgedeki istihbarat faaliyetlerinin yeni olmadığı açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çin'in ABD'yi izlemek için Küba'da "gizli bir dinleme tesisi" kuracağına yönelik haberlerle ilgili Kirby, "Çin'in Küba'da ve açıkçası yarım kürenin başka yerlerinde bazı istihbarat toplama yetenekleri elde etmeye çalışması yeni bir gelişme değil" dedi.
Kirby, Çin'in bu faaliyetlerini ciddiye aldıklarını ve bu hususta güvenlik açığını azaltmak için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.
Çin ile Küba arasında anlaşma imzalandığına yönelik haberleri geçen hafta neden yalanladıklarına ilişkin soruya ise Kirby, istihbarat bilgilerinin hassas doğasına işaret etti ve gazetecilere "olabildiğince açık" olduklarını kaydetti.
Kirby, bu gibi hassas konularda söyleyebileceklerinin sınırlı olduğuna dikkati çekerek, konuyla ilgili ilk çıkan haberin yanlış olduğu görüşünü yineledi.
Diğer yandan Kirby, "bazı kaynakların" bu tarz hassas bilgilerin halkla paylaşılmasının doğru olduğunu düşündüklerini ancak bunun doğru olmadığını savundu.
İlk olarak Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde neyin yanlış olduğu bilgisini ve iki ülke arasında iddia edilen anlaşmaya dair detaylı bilgi paylaşmayan Kirby, Çin'in istihbarat faaliyetleriyle ilgili endişeleri konusunda ise Küba yönetimiyle temasa geçtiklerini bildirdi.
Kirby, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde Çin'in Küba'daki istihbarat faaliyetlerini artırdığına ilişkin iddiaların ise doğru olduğunu söyledi.
Koordinatör Kirby, geçen hafta Çin'in Küba'da "gizli bir dinleme tesisi" kurmak için Havana yönetimiyle "prensipte anlaştığı" ile ilgili haberleri yalanlamıştı.
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