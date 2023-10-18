İran'da 1 günlük yas ilan etti

İran, İsrail tarafından Gazze’deki Baptist Hastanesi'ne düzenlenen ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle 1 günlük yas ilan etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:00
İran'da 1 günlük yas ilan etti
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İran, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlenen ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı nedeniyle ülkede 18 Ekim’de 1 günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.

İran yayımladığı bildiride, uluslararası toplum ve diğer ülkelerin saldırıyı kınanmaları gerektiği belirtilerek, “Özellikle İslam ülkeleri savaş suçu ve soykırım olan bu saldırıyı şiddetle kınamalı ve bu rejim ile tüm ilişkilerini keserek Siyonist rejimin büyükelçilerini ülkelerinden kovmalıdırlar” ifadeleri kullanıldı.


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