Ürdün ve Almanya'dan Hizbullah ve İran'a uyarı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 14:27

Güncelleme: 17.10.2023 - 14:27

Ürdün Kralı II. Abdullah, Almanya'nın başkenti Berlin'de görüştüğü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledi. Kral II. Abdullah, "Orta Doğu uçurumun eşiğinde" diyerek savaşın genişleme tehlikesinin "gerçek" olduğunu vurguladı. Ayrıca Filistinlilerin Mısır'a veya Ürdün'e "itilmemesi" konusunda uyarıda bulunan Kral II. Abdullah, ne ülkesinin ne de Mısır'ın Filistinli mültecileri kabul etmeyeceğini ifade etti. Kral II. Abdullah, "Ürdün'de mülteci olmayacak, Mısır'da da mülteci olmayacak. Bu bir kırmızı çizgidir. Çünkü bunun bazı olağan şüphelilerin sahada fiili sorunlar çıkarmaya yönelik planı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SCHOLZ'DEN İRAN VE HİZBULLAH'A UYARI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise şu anda Orta Doğu'daki durumu birlikte anlamak için diyaloğun şart olduğunu söyledi. Scholz, "Bölgede büyük bir yangının önlenmesi ortak hedefimiz" dedi. Scholz, "Hizbullah ve İran'ı bu çatışmaya müdahale etmemeleri konusunda bir kez daha açıkça uyarıyorum. Müttefiklerimizle birlikte biz Alman hükümeti olarak bu çatışmanın daha fazla tırmanmamasını sağlamak, sivillerin acılarını hafifletmek ve Gazze'ye insani yardım erişimini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek.