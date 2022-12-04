İran'da 2 aydır süren protestoların ardından geri adım
İran basını, Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolarından ahlak polisinin kaldırıldığını duyurdu. Haberde, İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri’nin “Ahlak polisi” olarak da bilinen İrşad Devriyesi hakkında "yargıyla hiçbir ilgisi yoktur" sözleri yer aldı.
İran'da, Mahsa Amini protestoları devam ederken "ahlak polisinin" kaldırıldığı açıklandı.
ISNA haber ajansının aktardığına göre Başsavcı Muhammed Cafer Montazeri, "Ahlak polisinin yargıyla hiçbir ilgisi yoktur" diyerek ahlak polisinin kaldırıldığını söyledi.
Habere göre Montazeri bu açıklamayı dini bir konferansta "ahlak polisinin neden kapatıldığını" soran bir katılımcıya yanıt verirken ifade etti.
Montazeri'nin açıklaması, başörtüsü düzenlemesi hakkında "hem parlamento hem de yargının konu üzerinde çalıştığını" söylemesinden bir gün sonra geldi.
Resmi adıyla Gasht-e Ershad ya da "Rehberlik Devriyesi" olarak bilinen ahlak polisi, sertlik yanlısı Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde kadınların başını örten "tesettür kültürünü yaymak" amacıyla kuruldu.
Birimler 2006 yılında devriyeye başladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın cumhuriyetçi ve İslami temellerinin anayasal olarak sağlamlaştırıldığını ancak anayasayı uygulamak için "esnek olabilecek yöntemler bulunduğunu" söylemişti.
22 yaşındaki Mahsa Amini, kıyafet yönetmeliğini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, daha sonra girdiği komada yaşamını yitirmişti.
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