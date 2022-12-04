İran'da 4 kişi idam edildi
İran'da, "İsrail istihbaratıyla iş birliği yapmakla" suçlanan 4 kişi idam edildi.
İran'da "İsrail istihbarat teşkilatıyla iş birliği yapma ve insan kaçırma" suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilen 4 kişinin cezası infaz edildi.
Entekhab haber sitesine göre, haziran ayında tutuklanan ve geçen hafta mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılan Hüseyin Urduhanzade, Şahin İmani Muhammedabad, Milad Eşrefi Atbatan ve Menuçehr Şehbendi Bocendi idam edildi.
Söz konusu 4 kişi, İsrail istihbarat görevlilerinin güdümünde hareket etmek, insan kaçırmak ve para karşılığında kamu düzenini bozmaya çalışmak gibi suçlamalarla yargılanmıştı.
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