İran'da 2 yurttaşa daha idam cezası verildi!

Yayınlanma: 07.01.2023 - 20:22

Güncelleme: 07.01.2023 - 20:22

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınması ve komaya girerek hayatını kaybetmesinin ardından başlayan eylemler sırasında Kerec kentinde “bir güvenlik görevlisinin öldürülmesi" iddiasıyla idama mahkum edilen Muhammed Mehdi Keremi ve Seyid Muhammed Hüseyni’nin cezası infaz edildi.

AA'nın İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'ndan yaptığı aktarıma göre, Elborz eyaletinin Kerec kentindeki eylemlerde Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic milis gücü üyesi Seyid Ruhullah Acemiyan’ın öldürülmesine karışmakla suçlanan Keremi ve Hüseyni idam edildi.

Tahran yakınlarındaki Kerec kentinde 3 Kasım'daki eylemler sırasında güvenlik güçlerine yönelik saldırıda bir Besic mensubunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 16 kişi yargılanmış, sanıklardan 5'i “güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmak ve kamu düzenini bozmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak” suçundan idama mahkum edilmişti.

İdam cezası verilen 3 kişi hakkındaki karar dosyadaki eksikler göz önünde bulundurularak bozulmuş ve yeniden yargılama yolu açılmıştı.

Davada yargılanan 11 sanığın ise "uzun süreli hapis" cezalarına mahkum edildiği aktarılmıştı.

İDAM EDİLEN YURTTAŞ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Eylemler sonrası onlarca kişi "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak", "devlete karşı savaş açmak" gibi suçlamalarla idamla yargılandı, 10'dan fazla yurttaşa ölüm cezası verildi.

İdam cezasına çarptırılan mahkumlardan Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverd'in cezası ise 12 Aralık'ta infaz edildi.