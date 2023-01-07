BOTAŞ, İran'dan gaz teslimatının yüzde 70 azaldığını açıkladı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye’ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak’tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi.
BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan duyuruda, arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
İLAVE İHTİYAÇLAR DEPOLAMA TESİSİNDEN SAĞLANIYOR
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023’ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir.
Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir.
Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğalgaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız Doğalgaz Depolama Tesislerimizden karşılanmaktadır.”
GEÇEN YIL DA İRAN GAZI KESMİŞ, BOTAŞ KISITLAMAYA GİTMİŞTİ
Öte yandan, 2022 Ocak’ta da İran, ‘teknik arıza’ gerekçesiyle Türkiye’ye 10 gün süreyle gaz akışını durdurmuştu.
Botaş, bu gelişme üzerine sanayi kuruluşları ile çevrim santrallerine gaz tedarikini yüzde 40 oranında azaltmıştı. (AA)
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