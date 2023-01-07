İran'da gösterilerle ilgili idam sayısı 4'e yükseldi: 2 kişi daha idam edildi

Yayınlanma: 07.01.2023 - 12:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 12:00

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Elborz eyaletinin Kerec kentindeki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis gücü üyesi Seyid Ruhullah Acemiyan’ın öldürülmesine karışmakla suçlanan Muhammed Mehdi Keremi ve Seyid Muhammed Hüseyni idam edildi.

Tahran yakınlarındaki Kerec kentinde 3 Kasım'daki gösteriler sırasında güvenlik güçlerine yönelik saldırıda bir Besic mensubunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 16 kişi yargılanmış, sanıklardan 5'i “güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmak ve kamu düzenini bozmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak” suçundan idama mahkum edilmişti.

İdam cezası verilen 3 kişi hakkındaki karar dosyadaki eksikler göz önünde bulundurularak bozulmuş ve yeniden yargılama yolu açılmıştı.

Davada yargılanan 11 sanığın ise "uzun süreli hapis" cezalarına mahkum edildiği aktarılmıştı.

ŞİMDİYE KADAR 4 KİŞİ İDAM EDİLDİ

İran'da gösteriler sonrası onlarca kişi "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak", "devlete karşı savaş açmak" gibi suçlamalarla idamla yargılandı, 10'dan fazla göstericiye ölüm cezası verildi.

İdam cezasına çarptırılan mahkumlardan Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverd'in cezası ise 12 Aralık'ta infaz edildi.