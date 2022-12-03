İran eski Cumhurbaşkanının kızı yargılanıyor: Gösterileri desteklemekle suçlandı
İran'da gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin ilk duruşmasının 30 Kasım'da yapıldığı açıklandı.
İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle 27 Eylül'de gözaltına alınan Faize Haşimi'nin ilk duruşmasının 30 Kasım'da yapıldığı açıklandı.
Açıklamayı, eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin avukatı Nida Şems, Twitter hesabından yaptı.
Geçmişteki açıklamalarından dolayı cezaevinde bulunan Faize Haşimi'nin ilk duruşmasının 30 Kasım Çarşamba günü yapıldığını belirten Şems, "İstihbarat Bakanlığınca sağlanan tüm belge ve dosyaların, mahkemenin ilgili hakimi tarafından incelendiğini" aktardı.
Şems, müvekkilinin "ülke güvenliğine karşı açık ve gizli faaliyette bulunma, İslam Cumhuriyeti sistemine karşı propaganda yapma, yasa dışı gösterilere katılarak kamu düzenini ve huzurunu bozma" suçlarından yargılandığını kaydetti.
Faize Haşimi, 27 Eylül'de başkent Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
TAHRAN YÖNETİMİNE KARŞI SERT ELEŞTİRİLERİYLE TANINIYOR
Özellikle son yıllarda ülke yönetimine karşı sert eleştiri ve suçlamalarıyla gündeme gelen Faize Haşimi, 2017'de Zencan Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu anda mecburi olmasına da karşıyım" ifadelerini kullanmıştı.
Haşimi, Ocak 2021'de yaptığı konuşmada ise ABD'nin İran'a yönelik baskılarını desteklediğini açıklamış ve bu açıklaması kendi çevresi dahil olmak üzere ülkede tepki toplamıştı.
Haşimi, Nisan ayındaki konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.
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