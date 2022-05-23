İran’da 5,5 büyüklüğünde deprem
İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’ın Sercengel bölgesi olan deprem yerel saatle 12.06’da kaydedildi.
Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Sistan-Belucistan Kriz Yönetim Ofisi Genel Müdürü Ali Rıza Şehreki, 5,5 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasarın tespiti için bölgeye inceleme ekipleri gönderildiğini açıkladı.
Sarsıntı Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’da da hissedildi.
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