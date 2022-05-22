Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın İwaki bölgesinde yerel saatle 12.24'te 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ajans, depremin 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının İbaraki, Miyagi,Yamagata'da eyaletlerinde de hissedildiği kaydedildi.
Kyodo ajansına göre Fukuşima'daki "Dai-içi" ve "Dai-ni" ile İbaraki'deki "Tokai 2" nükleer santrallerinde anormallik saptanmadı.
Video Haberler
- Tünelde makas kaza getirdi
- Kılıçdaroğlu Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı
- Kütahya'da tankerle otomobil çarpıştı
- Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı
- 'Her yer Taksim her yer direniş!'
- 'Bir parça et bile veremiyoruz'
- 'O ezik domatesi bile atmıyorlar artık'
- 'Beni idama bile götürseler...'
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
-
- Fuat Oktay yuhalandı
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- 5 Manşet, 5 Erdoğan!
- 'Bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz'
- Gülbin Tosun'dan kötü haber
- Suriye planı reddetti: 'Ucuz açıklama'
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- AKP'ye 'soğuk duş'